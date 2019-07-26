港股直擊 即巿股評

隔晚歐洲央行議息缺驚喜，歐美股市受壓，港股三連升後今早回吐，一度挫逾兩百點，恒指收報28397點，跌196點或0.7%，成交金額677.95億元。

北水流入減少，由上日淨入10.37億元，增加至18.86億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

騰訊(00700)續是淨入最多個股，全日淨買3.86億元，第二多為平保(02318)，全日淨買2.09億元，其他保險股太保(02601)、新華保險(01336)及友邦(01299)，全日錄1.13億元、5193萬元及5071萬元。

此外，建行(00939)、萬洲(00288)、港交所(00388)分別錄1.34億元、7874萬元及6559萬元淨買，中生製藥(01177)則錄4142萬元淨入。

內房方面，融創(01918)錄6043萬元淨買、萬科(02202)也錄2857萬元淨入，但今日大升7.6%的金茂(00817)，卻有4516萬元淨走；中駿(01966)也錄228萬元淨沽。

中石化(00386)為今日第二多北水淨走個股，全日錄1652萬元淨沽，新高教(02001)也錄913萬淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、平保、融創、建行、金茂、太保、萬洲、中石化、港交所及新華保險。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、融創、金茂、萬洲、中生製藥、新高教、友邦、萬科、太保及中駿。