即巿股評 港股直擊

讀者Ricky Lam ：「各位專家好，見聯想集團(00992)近期走勢向好，未入想入，前景如何，今年內可重上7元嗎？謝謝。」

盧志明 獨立股評人

「近期個人電腦銷售略有回升，聯想作為市佔率一哥自然受惠，不過近年聯想積極以較低價拓展新興市場，影響毛利率。聯想上季業績顯示，數據中心業務虧損開始收窄亦是另一利好，不過中美貿易糾紛不明朗對聯想仍然有隱憂。聯想股價預期短期都會在6至6.6元上落，即使向上突破，下一步會受制於7元。」

聶振邦 (聶Sir) 證監會持牌人

「聯想自5月6日出現下跌裂口後，股價一直收低於7元；當日恒指也出現超過870點的『下跌裂口』，反映聯想股價走勢，跟隨大市表現，兩者都在6月4日見底後回升。參考恒指現處28500點附近，上回見於5月10日，當日聯想收報6.41元，與現價相若，證明股價表處合理水平。若要重上7元，上回見於5月3日，當時恒指收報30081點，意味着恒指要在30000點之上，聯想才有望重上7元。另可留意過去五個財政年度(2015年至2019年3月底)，集團平均市賬率為3.09倍，相對截至2019年3月底的每股資產淨值折合為2.2188港元，計出每股合理值為6.84元，也是低於7元，證明除非港股出現重大利好消息，否則8月要見7元機會不大。」

陳鎮強 信報分析員

「聯想集團的翻身大作戰目前順利，有機構統計上季PC市佔全球第一，獨佔四分一江山。下月15日公布首季業績，現時部署可博，走勢上受制100天線(約6.5元水平)，試吼6.27元(20天線)入場。最大變數是下周恢復的貿易談判，聯想著力布局5G設備和迎接雲時代的數據中心業務，是美方打壓核心。」

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