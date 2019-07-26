港股直擊 即巿股評

隔晚美股下挫，主要受累企業盈利遜預期。港股連升三日後，今早一度回吐逾250點。

恒指低開188點，之後曾挫256點，見28338全日低，跌穿10天和20天線滙聚(約28540)，之後跌幅曾收窄至106點，見28487點全日高，中午跌127點。午後於上午波幅內走，尾段一度復挫逾200點。恒指收報28397點，跌196點或0.7%。大市今日下跌股份比例為64%；上升股份比例為36%。

總結全周，恒指跌367點或1.3%。

大市成交額677.95億元。

國企指數報10853點，跌77點或0.7%。總結全周，國指跌56點或0.5%。

即月期指收市跌201點或0.7%，報28385，低水13點。

A股先低後高，滬指升0.24%；深成指升0.04%。

藍籌股方面，友邦(01299)跌1.6%，錄三連跌；石藥(01093)吐2%；瑞聲(02018)跌1.4%；騰訊(00700)見逾兩個月高後低收0.6%。本地地產股續下行，新世界(00017)跌1.8%，全周挫6%為表現最差藍籌；恒地(00012)跌0.7%；信置(00083)跌1.1%；新地(00016)跌0.6%；領展(00823)跌0.4%，新地和領展全周跌足5日。相反，萬洲(00288)升0.5%；港鐵(00066)升0.4%；長建(01038)升0.3%。

焦點板塊

中資電訊股：里昂發表報告指，內地電訊股上半年業績將不理想，第二季表現比首季差，三大電訊商受壓，中移動(00941)創逾五年低，股價跌1.2%，錄五連跌；聯通(00762)創三年低，收市跌1%；中電信(00728)挫2.2%。5G概念股亦回吐，鐵塔(00788)挫2.8%；中通服(00552)跌3.3%；日前發盈喜的京信(02342)跌2.4%。

汽車股：中國汽車工業協會(CAAM)下調2019年全年汽車銷量預測至2668萬輛，按年減少5%，汽車股普遍受壓，北京汽車(01958)挫4.5%；吉利(00175)跌1.1%；廣汽(02238)跌1.7%；東風(00489)跌1.8%；長汽(02333)跌1.4%；比亞迪(01211)跌0.7%；派特別息的華晨(01114)反覆跌1%。

濠賭股：美資投行Bernstein基於第三周渠道數據，把7月賭收預測由按年升2%至4%，下調至持平與增長2%之間。濠賭股普遍下行，金沙中國(01928)跌1.1%；澳博(00880)旗下上葡京延至明年底開幕，股價挫4.4%；銀娛(00027)跌0.8%；永利澳門(01128)跌1%。相反，美高梅中國(02282)公布次季經調整物業EBITDA增43%，獲摩通及瑞信等大行繼續睇好，收市升0.9%。

焦點股份

中國金茂(00817)：控股股東中化集團向平保(02318)出售17.87億股，令平保成第二大股東；又向現有股東新華保險(01336)出售1555.99萬股，消息刺激金茂股價升7.6%。

微盟集團(02013)：以先舊後新方式，配售2.55億股，另外股東配售5000萬股，作價同為每股4.6元。股價挫12.3%，成交額達15.48億元。

五谷磨房(01837)：今早大幅高開34.8%，曾飆37.6%創上市新高，收市升14%，成交額達12.12億元。集團獲5位股東告知，上日已與百事公司 (PepsiCo. Inc)訂立購股協議，按每股1.8元，購買逾5.665億股。百事成為第二大股東。

大禹金融(01073)：前身為「浩倫農科」，重新公開發售上市，今日掛牌反覆收報0.49元，較招股價0.52元，低5.8%，不計手續費一手蝕150元。

飛揚集團(01901)：午後突落鑊，見1.41元創新高，收市升51.6%，報1.38元，為表現最好港股。

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