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今日 15:47 即巿股評 港股直擊

【短線出招】有人博恒指明年1月變李斯特城

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市悶無方向最好講「界內證」(in-line warrants)，筆者近期亦加注了恒指界內證(47005)，始終認為以恒指今年以來高低位(30280/24896)，5384點屬於正常波幅。以波幅率來看類似2014及2016年情況，特別是恒指市盈率目前與2014年較接近，屬近十年以來的中間偏低位置，相對舒適；相反，2015年出現過「港股大時代」泡沬，而2018年33484高位之市盈率是16.3倍，該兩年便出現了8220點及8944點之點數波幅。

今日又有新一批「界內證」推出市場，俾投資者有更多選擇，好似新出的恒指界內證(47111)，用了齊頭位10000至20000點做上下限價，目前屬明顯界外，故成本價亦較便宜，假設現在以0.295元買入一手(1萬份)，明年1月底到期時真的處於界內，便以最高價1元結算，回報達2.4倍，就算最後射不中「龍門」，亦以規定的0.25元結算，一手僅蝕450元(未計手續費)。故此，這類界外博跌的部署，可以為手上股票組合作對沖。

至於現時市場上街貨量最多（最多人買）仍是首批之一的恒指界內證(47013)，上下限價為18000至21000點，到期日2020年1月，上日收報0.28元，今日暫時升3.6%報0.29元，成交有125萬元。為何有人竟然博只有3000點上下限，而且仍較現價明顯價外的界內證呢？

相信這是一些圖表技術派在博恒指始終有一日會回補2016年2月中及3月初兩個在熊市末期時尚未完全補回之裂口，即分別是18482-18668，以及19420-19783，並且博恒指再一次在1月初見了全年低位。

當然，(47111)同樣可以做到以上目的，而且「龍門」有一萬點之闊，你又會點揀？筆者又用賭波搞笑一下，2016年5月的時候，相信沒有人會在九個月前下注李斯特城會奪得當年的英超冠軍，季初是1500倍的大冷門，最後創造了英超史上神話，有人笑言早知就季初下注1000元，連首期也可賺回來！

羅崇博 (杜比)

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