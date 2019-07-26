即巿股評 港股直擊

今日分析股份是中國龍工(03339)，集團於今年4月29日收市後發布2018年報顯示，截至去年12月底的股東應佔溢利約11.45億元 (人民幣‧下同)，較2017年同期約10.46萬元，雖然增長9.39%，但溢利卻是過去五年最高，暫看去年中美貿易戰或中國經濟下行對集團未有帶來很大的負面影響。至於資產淨值約82.05億元，而截至今年6月底已發行股數約42.80億股，計出每股淨值折合為2.1826港元，相對今年7月22日收報2.09元，市賬率為0.96倍，低於1.00倍反映現價偏低。

另可參考2017至2018年之每年市賬率介乎0.76至2.04倍，平均值為1.33倍，高於現時的0.96倍，也可確認現價偏低。平均值相對每股淨值為2.1826元，得出每股合理值為2.91元，較2.09元之潛在升幅為39.23%。至於2018年股東應佔溢利約11.45億元，相對現時已發行股數，每股盈利折合為0.3070港元，對比2.09元之市盈率為6.81倍，參考2017至2018年之每年市賬率介乎5.40至14.51倍，平均值為9.72倍，相對上述每股盈利，計出每股合理值為2.98元，較2.09元之潛在升幅為42.58%。再者，集團於2016至2018年每股派息走勢，股息漸見增加，從2015年的0.017港元，至2018年的0.20港元，累增超過十倍。

去年每股股息為0.20港元，對比2.09元之股息率為9.57%。2017至2018年股息率平均值為7.62%，相對上述每股股息，計出每股合理值為2.62元，較2.09元之潛在升幅為25.36%。另可留意現時股息率超過9厘，認為具吸引力，適合作中長線投資。綜合上述三種分析，每股合理值為2.62至2.98元，平均值為2.84元，筆者認為集團的每股合理值不少於2.80元，表示現價有上升空間，較現價產生潛在升幅接近34%，連同股息率不少於9厘，預期一年回報率超過43%。

集團於1993年成立，2005年在香港掛牌上市。集團的主要業務為製造及分銷輪式裝載機、壓路機、挖掘機、起重叉車及其他基建機器 (包括變速箱、驅動橋、液壓油缸、齒輪、管路等部件)，以及為基建機器提供融資租約。集團產品出口至俄羅斯、中東、澳大利亞及非洲等地。主產品裝載機銷售保持行業領先的位置，叉車、挖掘機形成系列產品並批量進入市場，一定程度上改變了集團單一裝載機產品的格局。2008年，集團在上海、福建、江西、河南等地進行的技改擴建陸續完成投入使用，為集團未來的發展奠定了基礎。

參考2018年報，集團列出2019年展望，管理層表示將今年確定為集團的全面質量管理年，通過系統性地科學改進與提升，完善全員參與、全程管控的質量保證體系，不斷提升生產製造的質量管控水平，加強供方產品質量督查，提升外部配套產品的質量，藉以提升集團在行業中的地位，爭取在2019年度繼續為廣大投資者奉獻上一份滿意、亮麗的成績單。從以上描述，認為集團業務發展務實，相對筆者上述市盈率為6.91倍，暫看集團今年每股盈利增長率不少於6.91%，有望帶動今年股價仍有上升空間。

自今年4月11日高見3.00元 (暫為2019年高位) 後，便見股價反覆向下，至6月18日收報1.93元，為今年1月7日以來最低收市價 (股價經除淨調整)。現價2.09元較1.93元僅高8.29%，低於一成反映現價進場風險不大，配合上述以基本面而言股價得出股價偏低的結論，認為適合進場作中長線收取股息投資。參考策略為進取者可於現價或以下買入股份；謹慎者可於1.90元或以下買入；保守者則可於1.70元或以下買入。此股顯然屬中長線投資性質，持貨不少於一年可看目標價為2.70至3.00元；而止蝕位為買入價下跌20%可考慮離場。另須留意鑑於近期恆指表現波幅，遇上股價下挫時，投資者應嚴守止蝕為佳。

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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