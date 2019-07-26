即巿股評 港股直擊

隔晚歐洲央行議息維持息率不變，市場認為即使全球央行口口聲聲話要放水，但身體卻很誠實，除非經濟衰到貼地，過分寬鬆嘅貨幤政策，亦有可能引發通脹，央行亦不得不提防，所以息係唔可以放任狂減。歐央行議息無驚喜，歐美股市齊齊跪低，港股本來都係拉牛上樹唔多升得起，今日梗係插番轉頭，10日(28542點)及20日線(28541點)得而復失。

恒指低開188點，跌幅曾擴大至256點，見過28338半日低位，不過低位又死唔去，其後跌幅收窄至106點，見過半日高位28487點。恒指半日收28467點，跌127點；國指則報收10876點，跌54點。

又係靠騰訊(00700)撐住大市，否則點會跌咁少，騰訊逆市升0.7%，北水呢兩日狂掃騰訊，好明顯係要維穩。其他重磅股普遍下跌，友邦(01299)連跌三日，今早再跌1.5%。領展(00823)仲慘連跌五日，跌足一個星期，半日再跌0.3%。而中資電訊股有大行唱淡，指內地電訊股上半年業績麻麻，第二季表現仲衰過第一季，三大電訊商齊齊插水。中移動(00941)唔覺唔覺潛到落去五年低位，坐着呢啲股真係喊三聲，半日再跌1%，又係連跌五日。聯通(00762)跟中電信(00728)分別跌1.1%及1.9%。

至於阿Man一直唔睇好嘅汽車股，擺到明係弱，除咗華晨(01114)息誘股東，派發特別股息，半日逆市上升1.4%，其他汽車股都腳軟。講真汽車股今年銷量肯定唔好得去邊，就算未有中國汽車工業協會下調預測，都預咗內地汽車銷量按年會下跌。遲下仲要面對開放市場問題，內地汽車股繼續避之則吉。

唔少缸邊友都等緊魚缸爆邊，始終開大定開細，阿Man傾向相信喺下周結算過後，港股開細機會大。話就話美國聯儲局減息對股市有利，只係減息預期早已消化，就算宣布減息又如何，隨時消息落實就見光死。至於中美貿易談判下周重啟，阿Man亦唔會有乜嘢期望，雖然侵侵似乎好想快啲解決貿易戰問題，想集中去打統總選舉戰，可惜唔係佢單方面可以話事，中國未必肯完全就範，隨便你美國想點就點，說不如談判又繼續拖拖拉拉，你急佢唔急，中國方面就係同你玩拖字訣。

今日又到周末前夕，而明日有網民呼籲集體去元朗遊玩，經過上星期日元朗黑夜之後，好難預計明日元朗會有乜事發生，搞不好又發生衝突，甚至出現流血事件，唔少缸邊友買定保險，今日會選擇先離場。估計今日港股都冇乜起色，而阿Man亦無心戀戰，睇嚟今日下半場繼續靜過鬼，就算有維穩資金入場令大市抽高，保守啲好亦無謂追貨。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人 滙盈資產管理‧董事總經理)