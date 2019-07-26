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今日 12:34 港股直擊 即巿股評

中午吐127點 領展中移動暫錄五連跌

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隔晚美股下挫，主要受累企業盈利遜預期。港股連升三日後，今早一度回吐逾250點。

恒指低開188點，之後曾挫256點，見28338半日低，穿10天和20天線滙聚(約28540)，之後跌幅曾收窄至106點，見28487點半日高。恒指中午收報28467點，跌127點或0.5%，大市成交額391.67億元。

國企指數報10876點，跌54點或0.5%。

滬指半日跌0.16%；深成指跌0.35%。

藍籌股方面，友邦(01299)跌1.5%，暫錄三連跌；石藥(01093)跌2.4%；瑞聲(02018)跌1.7%；領展(00823)跌0.3%，暫錄五連跌。相反，騰訊(00700)逆市見逾兩個月高，半日升0.7%，暫錄四連升。

焦點板塊
中資電訊股：里昂發表報告指，內地電訊股上半年業績將不理想，第二季表現比首季差，三大電訊商受壓，中移動(00941)創逾五年低，半日跌1%，暫錄五連跌；聯通(00762)創三年低，半日跌1.1%；中電信(00728)挫1.9%。

汽車股：中國汽車工業協會(CAAM)下調2019年全年汽車銷量預測至2668萬輛，按年減少5%，汽車股普遍受壓，北京汽車(01958)挫3.6%；吉利(00175)跌0.6%；廣汽(02238)跌1%；東風(00489)跌1.1%；長汽(02333)跌1.6%；比亞迪(01211)跌0.9%。相反，華晨(01114)派特別息，半日升1.4%。

焦點股份
中國金茂(00817)：控股股東中化集團向平保(02318)出售17.87億股。另外，向新華保險(01336)出售1556萬股。股價半日升7.4%。

微盟集團(02013)：以先舊後新方式，配售2.55億股，另外股東配售5000萬股，作價同為每股4.6元。股價挫11.9%，成交額達15.05億元。

五谷磨房(01837)：今早大幅高開34.8%，曾飆37.6%創上市新高，半日升18.5%，成交額達11.31億元。集團獲5位股東告知，上日已與百事公司 (PepsiCo. Inc)訂立購股協議，按每股1.8元，購買逾5.665億股。百事成為第二大股東。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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