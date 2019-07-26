即巿股評 港股直擊

今朝早恒指開市裂口下跌，開市跌188點，28406點。依家10點2分，恒指暫時最低做過28338點，最多跌256點，喺牛熊證街貨圖上，第一層28400至28499點嘅牛證率先死亡，而呢度有相當於61張期指。

就咁睇個點數係咪以為恒指已經爆咗單邊？開返個日線圖睇，其實恒指仍然處於「三角形」裡面，只不過由噚日挨近「三角形」頂，變成今日走近「三角形」底，同步睇返下方DMI嘅ADX仍然向下，呢啲調整味愈嚟愈重，但同步地有埋尾嘅感覺。

睇返隻恒指牛(69334)，今朝開市跌到落得返$0.04X呢啲位確實嚇死人，不過恒指落去完去後到依家(10點28分)恒指跌幅有所收窄，而(69334)亦都跌少咗，至依家報$0.05，比起之前嘅平均買入價$0.0605輸緊17.36%，如果注碼本身唔大而呢個蝕幅仲頂得住，咁就真係可以以「三角形」底(大約281XX點)作為止蝕位；如果頂唔順嘅，咁你應該要進行止蝕。

開埋恒指牛熊證街貨圖，上方熊證28600至28699點有11張期指，全數都係新貨，即係話呢一層係新增嘅層數，而於下方牛證最貼價就係28300至28399點，呢度有相當於618張期指，係最多新增嘅一層，而呢兩層街貨嘅中間數就係(28600+28399)/2=28499.5點。依家10點34分，恒指做緊28465點，跌128點(又縮咁啲)，恒指同噚日一樣，開市chok咗一下之後就企返係牛熊街貨中間位，睇嚟(69334)同個市真係要嚟一場長期戰。加油！

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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