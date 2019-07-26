港股直擊 即巿股評

主要企業盈利遜預期，拖低隔晚美股。港股連升三日後，今日早段或回吐逾200點。

道指收市跌128點或0.47%，報27140點；標指跌0.53%，收報3003點。納指挫1%，報8238點。

個股方面，特斯拉(Tesla)第二季蝕逾4億美元，遠高於市場預期，股價瀉13.61%；Facebook跌1.93%；陶氏公司(Dow Inc)決定縮減今年資本開支，第三季收入很可能低於原先估計，股價挫3.83%；福特(Ford)第二季度盈利遜預期，全年盈利預測令人失望，拖累股價下滑4.48%。另外，亞馬遜收市後公布第二季淨賺26億美元，低於市場預期，市後股價受壓。

美國首次申領失業救濟人數上周減少1萬人，報20.6萬，好過市場預期。美國商務部公布，耐用品訂單在6月增加2%，遠高於市場預期的0.9%，是去年8月以來最大的增幅。兩個數據令市場預期聯儲局下周減息力度克制。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市全線下跌。滙控(00005)ADR折合港元計收報63.95元，較本港昨收市低0.7元；騰訊(00700)ADR收報368.68元，低3.72元；國壽(02628)ADR收報20.45元，低0.25元；中海油(00883)ADR收報13.12元，低0.14元；中石油(00857)ADR收報4.23元，低0.04元；中石化(00386)ADR收報5.09元，低0.07元；中移動(00941)ADR收報67.86元，低0.39元；聯通(00762)ADR收報7.89元，低0.05元；中電信(00728)ADR收報3.61元，低0.03元。

ADR港股比例指數報28363點，較本港昨日收市低231點。夜市期指收報28388點，跌198點，較昨日恒指收市28594點，低水206點。恒指昨收報28594點，升70點或0.3%，連升三日進賬223點或0.8%，繼續受制100天線(約28632)。

歐洲央行議息後維持利率不變，但調整了前瞻指引，預計將保持現有關鍵利率水平不變或更低水平最少至2020年上半年。

焦點股份

融創中國(01918)：發盈喜，料中期擁有人應佔溢利較去年同期增長超過45%；剔除業務合併收益及其攤銷、金融資產及投資物業公允價值變動損益、非核心業務的資產減值損失等事項影響後的擁有人應佔溢利較去年同期可比金額增長超過100%。

中廣核電力(01816)：公布，其發行A股申請獲中證監通過，惟目前尚未收到中證監的書面核准文件。該公司早前公布，建議發行不超過約50.5億股A股，即不超過其發行後總股本的10%，A股將於深交所上市，集資淨額將用於陽江5號、6號及防城港3號、4號等核電機組建設和補充流動資金。

微盟集團(02013)：據銷售文件披露，擬以先舊後新方式，配售2.55億股，每股作價4.6元至4.8元，集資11.73億至12.24億元。配售價較昨日收市價5.2元，折讓7.69%至11.54%。若反應理想，潛在售股股東有權加碼5000萬股。

華晨中國(01114)宣布，為回饋股東的持續支持，經考慮集團的財務及現金流量狀況後，董事會決議宣派特別股息每股0.74元。

華油能源(01251)：預期截至6月底止，半年溢利按年增長3倍以上，去年同期盈利1968.4萬元人民幣。該公司指出，中期盈利增長，主要得益於市場對油服行業服務需求增加，同時亦因為訂單增加及經營效率提升。

中國金茂(00817)：公布公司之直接控股股東中化香港分別向中國平安資產管理(香港)及新華人壽配售17.9億及1560萬股股份，每股作價4.8106元，較最後收市價4.84元折讓0.6%。中化香港持股量由49.71%降至35.1%；平安將持股15.2%；新華持股約9.18%，變化輕微。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。