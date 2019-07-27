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美國聯儲局下周二(30日)開始一連兩天議息，總統特朗普毋須像局方官員般「封口」(Fed blackout period)，再度於Twitter發文要求立即下調利率。其實，即使沒有特朗普「幫口」，聯儲局本月「放水」也事在必行，事關美國經濟確有轉弱風險，而減息正是應變首選政策工具。

儘管日本製造業採購經理指數(PMI)連續3個月收縮，歐羅區製造業PMI(初值)亦急挫至2012年12月後新低的46.4，但經濟學家仍預期美國PMI將溫和反彈，然而，結果卻令人大失所望。Markit周四(25日)公布美國7月製造業PMI初值，僅企於50盛衰分界，是2009年9月以來近10年最差。

製造業活動出乎意料轉弱，反映美國第三季經濟開局疲軟，加上3個月與10年期國債孳息率再呈倒掛，衰退似山雨欲來。此外，早前本欄提及同樣出現債息倒掛的香港，受眾多負面因素夾擊，經濟前景更堪憂。

昨天公布的對外貿易數據顯示，本港6月份進口及出口貨值按年分別大減9%和7.5%，較5月份擴大6.6和3.2個百分點，反映中美貿易戰的部分影響。除了外患，還有內憂。自上月開始，《逃犯條例》修訂引發的政治風暴，令本港經濟形勢迅速惡化，多間機構均看淡，其中香港大學香港經濟及商業策略研究所3個月內第二次下調2019年本港GDP預測增速，降至只有1.8%，合計調低1個百分點，且遠不如去年的3%。

示威「遍地開花」衝擊本港經濟支柱的零售業，7月初迄今，卓悅(00653)和佐丹奴(00709)等多家本地零售企業相繼發盈警。香港零售管理協會日前指出，若果政治事件持續發酵，預測全年零售銷售有雙位數跌幅。其實，香港零售業銷貨額今年2月到5月已錄得負增長(6月數據尚未公布)，相信下行趨勢短期難以改善，甚至每況愈下，拖累整體經濟。

香港經濟另一支柱金融服務也受波及。彭博早前報道，修例事件導致資金由香港流到新加坡、倫敦、紐約和其他城市。值得留意的是，隨着美國減息憧憬升高，制約美元強勢，帶動資金回流新興市場，以往與恒指走勢亦步亦趨的EJFQ系統新興市場資金流指標6月中起明顯彈升，惟港股期內只於28500點水平反覆，代表恒指表現與資金流向並不協調，或是資金即使回流新興市場，也刻意「避開」香港。

觀察最大型追蹤港股ETF──美國掛牌的iShares MSCI香港(EWH)可發現，海外投資者的確對港股有保留。

附【圖】所見，資金流入EWH於5月初逆轉為淨流出，港股同期也顯著下滑。雖然EWH股價上月稍作反彈後一直窄幅上落，但近日走資速度有加快跡象，這或多或少意味着外國投資者對港股前景不太樂觀。如果資金進一步外流，將不利港股後市。

信報投資研究部

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