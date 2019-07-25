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今日 21:34 即巿股評 港股直擊

【炒股讀心】春江鴨無動靜

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港股多日來虎頭蛇尾，加上成交額不多市況較淡靜，下周中美會談市場看來亦不抱太大的期望，一切等待議息結果及中美談判。

領展若折細可增成交

估計就算美國落實減息，對港股後市刺激亦有限，資金只有輪流板塊炒作，今天防守類股份普遍亦輕微偏軟，其中領展(00823)收報95.35跌0.1元(-0.1%)，於股東大上管理層話可探討拆細的可能，今該股日後可以吸引更多散戶參與，若果成事相信對該股價有一定刺激作用，若近日能回調至94元附近，或可開始作中長線吸納，等待拆細後收成或可有不錯的回報。

黃金ETF可攻可守

現在亞洲區多國央行已率先減息了，環球資金可以話騎劫了美國央行，如果不落實減息相信環球股市必定大跌，但到落實又唔會升太多，因刺激因素一早已反映了，若現階段找穩陣投資可諗諗黃金，SPDR金ETF(02840)於聯交所買賣此基金，行政費相對較低亦較貼價，觀察平均每日成交亦算暢旺，下半年各國央行相繼鬥減息下，黃金可以成為亮點，勿以為減息一定可以催生股市向上，歐洲、美國及中國PMI同樣出現下跌，美國更有分析該國製造業已經陷入衰退，現只是表面風光而已。只要看到近來港股就只有限區間上落便知等待消息之餘，資金亦不願太進取，若再諗深一層，美國經濟已叫苦連天，只要中美貿易可緩和，股市必彈上去大家認同嗎？而股市一定有春江鴨大家不反對嗎？應該春江鴨亦收到風下周中美談判不會有什麼實質大進展，但也不會破裂只繼續膠着狀態，大家又認同嗎？既然春江鴨唔買又唔賣，看來市況未有方向，但減息已是如箭在弦，看來不得不發，黃金有機會成環球減息下，中美貿戰繼續膠着下的一個亮點。

梁健雄

筆者未持有上述股票

電郵:[email protected]

編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業前線銷售達18年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。

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