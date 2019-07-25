港股直擊 即巿股評

書展是英雄地。

平常在社交網絡上因演算程式「助攻」，接觸到的讀者和觀眾大多同聲同氣，客客氣氣。

落到書展，走出同溫層總是泥漿摔角。今屆書展雖然在現場時間不算多，也足夠與各路朋友有些少交流。

交流通常有兩種，第一種叫「討論」，中間具有產生出意義的過程。比如昨日收市EJ MARKET提到一位太太，其實她來到已表明對EJFQ無興趣，也拿出其他幾個軟件比較(潛台詞明啦)。

當然她也問好多投資問題，其中一條「白銀升得快過黃金」昨天也跟觀眾分享。雖然傾大半小時，沒有用戶進賬，不過有意思的問題絕對樂意回答。她也帶著「白銀升得快過黃金」的答案離開。

第二種交流叫做「稻草人(straw man)謬誤」，此種交流善者不來，來者不善，直頭虛耗人生。記得一位老人家，進行EJFQ投資攻略時已一副「戰鬥格」，彷彿參與冷氣版城市論壇，對本報先賢也相當不敬。他問題很簡單：「你有無畢非德的戰績？有咩資格教人？」

「稻草人」的手法很簡單，是曲解論點或立場，即製作一個假目標(稻草人)，然後集中火力攻擊假目標。

EJFQ從來是投資「工具」，比起根據筆者建議賺錢，本人更樂見用戶純熟運用系統，找出比筆者建議更利害的投資選項(事實上現時用戶有很多高手)。還望下年書展，會遇見一批已經熟能生巧的用戶。

另一種「稻草人」更常見，就是「投資不講政治」或者「不是政治專家不要講政治」，如果按此原則做，恐怕本欄文章會少一半，讀者觀眾聽汽車國策或者貿易戰爭不是津津有味？其實可以直接地講：「不想聽香港時局」，來得痛快直接，大家都明事理。

至於那位老伯，恕筆者真心對城市論壇極乏興趣(城市論壇之所以好睇，因為它難睇，幾個人汗流浹背不停重申立場和對罵)，加上無禮者惹人厭，一字不覆。

今次受「稻草人」攻擊後唯一找到的意義：不如下周起，分享一下筆者今年以來推介紀錄。

陳鎮強

信報分析員

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