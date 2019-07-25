港股直擊 即巿股評

市場觀望今晚歐洲央行議息，以及明日美國公布GDP數據，港股續窄幅波幅，高低相差僅111點，全日升70點，大市成交680.6億元。

不過，北水流入減慢，由上日淨入17億元，增減至10.37億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

騰訊(00700)蟬聯今日淨買入最多個股，全日有4.41億元內地資金買入，中興(00763)亦錄2250萬元淨買；中芯(00981)也錄157萬元淨入；但鐵塔(00788)有1.22億元淨走，為今日最多北水淨走個股；舜宇(02382)有1861萬元淨走；而丘鈦(01478)也有1709萬元淨走。

內險股太保(02601)及平保(02318)分別錄2.34和1.87億元北水淨買，但新華保險(01336)則有869萬元淨走。內銀股建行(00939)全日有8840萬元淨入，但招行(03968)則有6256萬元淨走。

醫藥股方面，中生製藥(01177)有6196萬元淨入；東陽光藥(01558)及石藥(01093)卻有735萬和441萬元淨沽。

其他較多內地資金淨買個股有萬洲(00288)與萬科(02202)，全日分別錄1.12億元及4515萬元淨入。

另外，宇華(06169)全日錄830萬元淨沽。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、平保、太保、鐵塔、中生製藥、萬洲、舜宇、新華保險、招行及建行。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、太保、中興、中生製藥、萬科、中芯、丘鈦、東陽光藥、宇華及石藥。