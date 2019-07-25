港股直擊 即巿股評

隔晚美股納指和標普500指數創新高，道指則跌79點。港股連續第三日靠穩，仍乏力攻破100天線。

恒指高開51點，上午最多升102點，之後掉頭，曾倒跌7點，見28517點半日低，中午收市前回穩，半日升75點，午後甫開曾升104點，見28628點，惟繼續受制100天線(約28632)。恒指收報28594點，升70點或0.3%，連升三日進賬223點或0.8%。大市今日上升股份比例為51%；下跌股份比例為49%。

國企指數報10930點，升71點或0.7%。

大市成交額680.59億元，已連續8個交易日低於700億元。

即月期指收市升50點或0.18%，報28586，低水8點。

A股高收，滬指升0.48%；深成指升0.85%。

藍籌股方面，騰訊(00700)見逾兩個月高位，收升1.9%；建行(00939)升0.3%；工行(01398)升0.5%；蒙牛(02319)創新高，收市升3%。相反，金沙中國(01928)公布第二財季表現後，逆市跌1.9%；友邦(01299)跌1.4%；中移動(00941)遭中金降目標價，收跌0.6%，連跌四日。

焦點板塊

醫藥股：今日表現較好板塊，石藥(01093)飆升6.1%；升2.6%；中生製藥(01177)升3.7%；三生製藥(01530)升3.2%；中國中藥(00570)升3.3%。醫療器械股方面，微創醫療(00853)升3.1%；先健科技(01302)升9.4%；威高股份(01066)升5.7%。國家主席習近平主持召開深改委第九次會議強調，堅持中西醫並重，推動中醫藥和西醫藥相互補充。另外，本地的醫思醫療(02138)創新高，收市升7.8%。

手機及通訊設備股：鴻海系落鑊，富智康(02038)曾飆31.4%，收市升22.1%；鴻騰(06088)升8.9%；雲智匯科技(01037)升8.3%；A股工業富聯(601138.SH)升2.68%。其他手機股亦造好，舜宇(02382)升1.4%；瑞聲(02018)升1.1%；高偉(01415)升0.7%；酷派(02369)彈26.9%。5G概念股方面，京信(02342)盈喜，股價升4%；中興(00763)升5.3%；中通服(00552)升1.2%；鐵塔(00788)升1%。

半導體股：美國晶片商得州儀器業績好過預期，並對全球晶片需求轉樂觀，帶挈費城半導體指數創收盤新高，本港晶片股亦造好，中芯(00981)升4.4%；華虹半導體(01347)升5.5%；中期少賺八成七的晶片設備商ASM(00522)獲多家大行調升目標價，升1.4%。

本地地產股：啟德跑道區第4A區1號住宅地皮中標價較市場預期下限130億元低約2%，樓面呎價更比4個月前成交的同區地皮低13.6%。本地地產股續受壓，新世界(00017)跌1.3%；新地(00016)跌1.4%；信置(00083)跌0.9%。考慮拆細基金單位的領展(00823)跌0.1%。有份組成財團投得啟德地的嘉華國際(00173)跌0.5%；中海外(00688)升0.9%。

焦點股份

閱文集團(00772)：急挫11.6%，成交額達15.59億元，當中市前有一手2800萬股大手成交。外電報道，凱雷集團的投資工具Luxun Investment Ltd.以每股35.5元至36元的價格，轉讓2800萬股閱文集團股份。

招商銀行(03968)：半年多賺13%，獲大和及高盛叫買，股價升3.5%。

中海重工(00651)：曾飆1.5倍，見0.035元，收市升57.1%。集團與中石油昆侖燃氣有限公司江西分公司訂立諒解備忘錄，同意成立合資公司開發江西省車船液化天然氣利用項目。

半新股：中煙香港(06055)曾炒高12.8%，收市僅升0.9%；冠轈控股(01872)連日走高，收市飆23.9%。

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