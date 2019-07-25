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市場關注錦州銀行(00416)流動性等風險壓力，錦州銀行(00416)於官網發公告稱，目前業務經營總體正常。

該行表示，近期董事會及部分大股東正與多家有意願的、有實力的機構接觸，洽談引進戰略投資者事宜，在地方政府和監管部門支持指導下，目前談判進展順利。

路透昨日引述消息指出，遼寧監管部門召集轄內金融機構開會，討論如何協助錦州銀行渡過難關。人行瀋陽分行、銀保監局等部門均有參與有關會議。

消息稱，工行(01398)已進場協助，監管會採取何種方式共同應對目前的問題，則尚未有定論。