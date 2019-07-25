即巿股評 港股直擊

大市成交持續淡靜，市場觀望本月底美聯儲減息幅度，以及下周初中美貿易談判情況，特別是今次加入了被視為較鷹派的商務部部長鍾山，中方取態受關注。當然，本港局勢多少影響入市意欲，特別是臨近周末，投資者更加審慎。恒指目前仍處於6月上旬以來營造的小型上升通道，兩次假穿100天平均線(目前約28632)，屢攻不破，該位亦是過去半年的成交量密集區，蟹貨阻力大。

預計8月中騰訊及平保等大藍籌公布中期業績之前，恒指難有明顯突破，暫時較大機會在27985至29007點（即6月26日低位及7月4日高位）之間上落，引伸波幅回落，反而愈是有利31200至26400之恒指「界內證」。

反映全港上市公司表現的市寬方面，「3天線高於18天線比率」這項短線市寬，近期明顯向下，由本月上旬的五成半比例，跌到昨日的39%，與近期相對硬淨的恒指呈背馳走勢。反映在近期大市成交縮減下，超過一半股份未能造出，或未能維持「短線黃金交叉」利好形態。

另外，10天線高於20天線的主板股份只有740隻；相反，10天線低於20天線的股價多達1200隻。50隻恒指成分股中，10天線高於20天線只有20隻，包括騰訊(00700)、友邦(01299)、銀娛(00027)、金沙(01928)、石藥(01093)及中生製藥(01177)及本地公用股等。

公仔箱今日推介是雅生活服務(03319)，難得物管股近期高位回落整固，行業本身快速增長，配合中產規模擴大對優質生活的追求；另外，物聯網、人工智能、大數據及雲端服務，都將會持續提升物業管理的效率，包括保安及清潔等。雅生活本月中已發盈喜，預期中期純利按年增長過五成，主要是由集團物業管理面積增加，及增值服務產生的收入上升所帶動。公司在管面積除了來自雅居樂及綠地控股兩個股東之品牌外，第三方拓展的比重亦很大，發展較同業優勝。

屬輕資產的物管股，財務狀況良好，跟龍頭的碧桂園服務(06098)及綠城服務(02869)一樣，雅生活基本上呈淨現金狀態，有利進行行業併購。估值方面，預測市盈率14.3倍，明顯較碧桂園服務近30倍之預測市盈率吸引，雅生活的預測股息率亦有2.8厘，僅低過彩生活(01778)。

雅生活獲11個分析員給予投資評級，有參考性，全部建議買入／增持，平均目標價17.15元，較現價還有一成多水位。潛在催化劑是恒指公司將於8月中公布恒生綜合指數成分股變動，屆時「港股通」股份名單將會調整，市值達67億的雅生活是其中一隻有望納入港股通的熱門股。

策略方面，勝在一手成本低，15元至現價可分段收集，若回補上升裂口14.78元更好，中線目標上望17元，暫不設止蝕位。

羅崇博 (杜比)