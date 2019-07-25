即巿股評 港股直擊

隔晚美股個別發展，由於唔少已公布咗業績嘅科技企業都有理想表現，甚至超出市場預期，令納指表現較為突出，納指跟標指再創收市新高。港股今早表現較為反覆，恒指於100日線(28632點)、10日線(28542點)及20日線(28548點)滙聚區之間浮游。恒指高開51點後，報28575點，再升102點見28626點半日高位。其後升幅完全蒸發，恒指倒跌7點，見28517半日低位，其後再度回升。恒指中午報收28599點，升75點；國指升57點，報收10916點。

美國科技股做好，港股呢邊嘅科技股拍住上，騰訊(00700)最多升2%，股價升至兩個月高位，一度高見373.2元，中午報收371.6元，升1.6%。近日多間大行相繼調高騰訊目標價，主要係上半年內地已恢復審批手遊，手遊收入有改善，市場預期集團廣告收入有雙位數升幅，加上雲業務貢獻增加，大部分大行目標價已調高至410元以上。技術走勢方面，現價已逼近375元短線阻力，順利突破後可挑戰390元。

除咗騰訊之外，手機設備股做好，市場憧憬中美貿易談判下周有理想結果，美國對華為制裁或全面取消，整個板塊做好。當中以舜宇光學(02382)表現最好，正向100元大關邁進，大有條件回復紅底股身份。

近日嘅政治事件令本來受惠美國減息嘅陀地地產股捱沽，新世界發展(00017)及新鴻基(00016)分別跌1.5%及1.4%，係今日跑包尾嘅兩隻藍籌股。受沙田及元朗事件影響，近日新界區樓市交投轉趨淡靜，尤其後者呢幾日更發生多宗睇樓甩底個案，估計在香港社會紛爭遲遲未能解決下，即使美息再向下，陀地地產股都難以受惠，建議暫時都係先避鋒頭。

其他重磅股個別發展，暫時大市又回復拖拖拉拉，唔上唔落嘅狀況，本以為噚日大市突破，可惜又係虎頭蛇尾。至於今日又係早段逼近100日線後再度乏力，暫時又係喺10、20及100日線附近上落。恒指波幅愈收愈窄，睇嚟又再過埋下周美國議息，及期指結算過後，港股先會再有更明確方向。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人 滙盈資產管理‧董事總經理)