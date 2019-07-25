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今日 12:47 即巿股評 港股直擊 香港財經

許繹彬:大市不確定因素多 抱審慎觀望態度

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近日大市在欠缺北水流入和利好消息，令大市成交持續疲弱，連續多個交易日的成交額不足700億，反映投資者入市信心減弱。踏入本周，港股呈現先跌後回升之格局。周一受A股拖累，加上周日發生的元朗暴力事件，大市下挫近400點，港鐵(00066)、一眾地產股及物業收租股亦受到影響。

本地政經局勢持續不穩，更似有惡化跡象，元朗暴力一事更是造成社會人心惶惶，當地零售業受到影響，更有人形容周一的元朗猶如「死城」。雖然此事只屬個別事件，帶來的影響亦不會太長，但若類似事件再度發生，示威遊行運動持續不斷，社會撕裂加劇，造成對民生及經濟等打擊不容小覷。

與此同時，本周一迎來科創板開板，可謂內地投資者翹首以盼的好消息之一，雖然科創板暫僅有25隻股票供買賣，但開板當日已成為市場焦點，交易額更達到485億元人民幣，在較多資金部署科創板下，首批25隻股票集體飆升，最高更升逾5倍。雖然翌日交易額已回落，而且亦出現獲利回吐的情況，但科創板的登場無疑亦令滬深股市受壓，亦削弱北水南下之流，變相令港股大市成交再度萎縮。

至於後市發展，下周將公布美聯儲議息結果，市場對減息行動毫無懸念；同時美國亦將赴上海就中美貿易問題上進行磋商，外界將再次觀望談判進展，看看是否能為大市「雪中送炭」。事實上，現在大市的不確定因素愈來愈多，除了經常留意特朗普Twitter外，英國脫歐、環球經濟前景及本港政經局勢等將繼續左右大市走勢，因此投資者現時宜多留意事態發展，抱審慎觀望態度，待大市出現較明確方向再入市。

許繹彬

耀才證券行政總裁及執行董事，專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗

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