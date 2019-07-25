港股直擊 即巿股評

隔晚美股納指和標普500指數創新高，港股今早於100天線下方反覆靠穩。

恒指高開51點，最多升102點，高見28626，惟繼續受制100天線(約28632)，掉頭曾倒跌7點，見28517點半日低，之後回穩。恒指中午收報28599點，升75點或0.3%，大市成交額372.96億元。

國企指數報10916點，升57點或0.5%。

A股半日靠穩，滬指升0.29%；深成指升0.58%。

藍籌股方面，騰訊(00700)升1.6%；建行(00939)升0.3%；工行(01398)升0.5%。地產股續受壓，新世界(00017)和新地(00016)跌約1.5%；信置(00083)跌1.1%。

焦點板塊

手機及通訊設備股：鴻海系突落鑊，富智康(02038)曾飆31.4%，現升23.3%；鴻騰(06088)升5.1%；雲智匯科技(01037)升6.3%；A股工業富聯(601138.SH)升3.22%。其他手機股亦造好，舜宇(02382)升2.7%；瑞聲(02018)升1.2%；高偉(01415)升2.1%；酷派(02369)彈16.4%。5G概念股方面，京信(02342)盈喜，股價升3.5%；中興(00763)升3.8%。另外，半導體股ASM(00522)獲多家大行調升目標，半日升1.7%。

醫藥股：另一表現較好板塊，石藥(01093)升4.2%；微創醫療(00853)升2.6%；威高(01066)升4%；三生製藥(01530)升2.2%；中國中藥(00570)升1.7%。本地的醫思醫療(02138)創新高，半日升5.2%。

焦點股份

閱文集團(00772)：半日挫10.8%，成交額達13.74億元，當中市前有一手2800萬股大手成交。外電報道，凱雷集團的投資工具Luxun Investment Ltd.以每股35.5元至36元的價格，轉讓2800萬股閱文集團股份。

招商銀行(03968)：半年多賺13%，半日升3.4%。

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