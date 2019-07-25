即巿股評 港股直擊

噚日寫緊[下半part]時，都仲叫到個市升過百點，搞乜嘢一到3點半打後個市就係咁縮，縮到全日收市升得嗰57點？縮嘅速度同深度都狠過政府，我無嘢講。

睇返噚日隻恒指牛(69334)先，打完[下半part](大約3點到啦)見恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)，其實有心買嚟過夜都真係可以唔駛急，一來仲有成個鐘先收市，二來咁早買又未必會買享受，按噚日下畫3點到收市，全程恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)都處於超賣水平計(有一段時間%K線同%D線齊齊落到「0」)，(69334)高低位做過$0.065/$0.056，平均買入價就係$$0.0605。

今朝起身睇到新聞話東鐵線大學站因壞工程車，所以火炭至大埔墟暫停服務，我家老爺仲笑住咁話：「唔通係港鐵配合噚日話7點半九龍塘不合作運動？咁正？」哈哈，傻瓜，世事又點會咁易被你看穿呀，不過今朝坐巴士返工的確係多咗好多人，平時我上車係可以有位坐嘅，但今日就企咗喺司機隔離，仲做「嘟八達通服務員」添。

喺巴士上就已經開app睇恒指做完U盤之後咩環境，無他嘅，見到噚日尾市咁樣急插法，點都要睇吓隻(69334)嘅。恒指開市升51點，報28575點，到搭正9點半開市，都唔覺得個市好有力度向上，(69334)睇嚟都係時候要搵位走，拆恒指5分鐘圖見到今朝9點45分至50分時，SlowSTC(14,3)上到中軸位就已經無力，如果呢個時候走得砌隻(69334)的話，按(69334)高低位做過$0.065/$0.060，平均賣出價就係$0.0625，對比起始前嘅平均買入價，其實都只係賺得返個手續費。咁當然有人會唔甘心只係賺得返個手續費咁少啦，繼續揸住都唔奇嘅。

依家10點11分，恒指一度出現倒跌，但都係講緊倒跌10點以內嘅事，開恒指5分鐘圖就見到依家SlowSTC(14,3)回落返去超賣水平，(69334)或者其他Call/牛證都唔似係呢啲時間散水，確實真係要比多少少耐性。

睇日線圖見恒指此前出現「楔形」，但自恒指喺上星期五(7月19日)一粒陽煩突破後，恒指又開始慢慢收窄波幅運行；如果包埋上個星期五呢粒陽燭嘅話，恒指頓變成「三角形」，而「三角形」頭亦愈嚟愈尖，同步下方DMI嘅ADX愈嚟愈無力，ADX線就嚟落到底咁滯。就假設呢個闊啲嘅「三角形」係成立嘅話，換言之大市行到「三角形」嘅尖頂時，亦都係有機會ADX觸底反彈之時，又即係一場腥風血雨出現之時。

咁個市倒底會爆邊邊？開恒指牛熊證街貨圖睇吓。依家10點30分，恒指做緊28586點，升返62點，呢個點數其實已經踩咗入下方牛證最貼價28500至58299點，呢度有相當於47張期指；再落多一層嘅話，即28400至28499點，就得6張期指咁大把。講緊重貨區係28000至28099點，而呢度就只得868張期指，對比起上方熊證，第一層熊證28700至28799點雖然只得73張期指，但第二層就有成914張期指，再向上數至29000至29099點，就係熊證重貨區，呢度有相當於1228張期指。以目前嘅情況，上方街貨多但同現價距離遠，但下方街貨少，不過就同現價近，似乎都未係一個好嘅出手時間，都係睇多陣先再算。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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