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今日 10:21 港股直擊 即巿股評

【異動股】首長國際曾揚逾5% 料中期多賺最多55%

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首長國際(00697)發盈喜，料中期多賺35至55%，推動股價最多升5.2%，高見0.305元，新造0.3元，仍漲3.5%，成交金額404萬元。

該公司稱，集團經營管理的車位數量快速增長，停車業務收入規模迅速擴張。停車資產亦不斷提升運營效率和服務水準，停車板塊的毛利也有顯着的改善。同時，新增基金管理規模已超百億元人民幣，基金管理規模的迅速擴大以及部分投資項目退出帶來的超額收益，使基金管理業務上半年度業績呈現爆發式增長。

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