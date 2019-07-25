招商銀行(03968)半年多賺13%，推動股價一度升至41元，揚3.7%，新造40.65元，仍漲2.8%，成交金額1.14億元。
招行上半年純利506.12億元人民幣，按年增長13.08%，普通股股東每股基本盈利2.01元人民幣；截至6月底不良貸款率1.24%，較去年底下降0.12個百分點。
至於建行(00939)及工行(01398)齊升0.5%；農行(01288)微升0.3%；中行(03988)則無升跌。
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