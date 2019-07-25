港股直擊 即巿股評

閱文集團(00772)低開5.6%，報35.5元，市前成交額達9.94億元，最新跌11%報33.45元。

當中有一手2800萬股大手成交，每股35.5元。

外電報道，凱雷集團的投資工具Luxun Investment Ltd.以每股35.5元至36.0元的價格，轉讓2800萬股閱文集團股份，較昨天收市價37.6元，折讓4.3%至5.6%，套現最多10億元，轉讓的股份佔閱文集團已發行股本的約2.7%。

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