港股直擊 即巿股評

港股昨日虎頭蛇尾，100天平均線得而復失，市場觀望美國議息及中美貿易談判前景，料大市交投難有驚喜。

周三美國三大股漲跌不一，道指收市跌79點或0.29%報27269.97點，Caterpillar跌4.5%，波音跌超3%，領跌道指，兩者業績不及預期，其中波音錄得史上最大季度虧損。標普500升0.47%報3019點，納指漲0.85%報8321點。納指與標普500指數創歷史新高。晶片股領漲，美光科技、英特爾均漲逾2%。

迄今為止，已有大約四分之一的標普500成份公司公布了第二季度的業績，當中78%的盈利好於預期。

美國眾議院議長佩洛西稱，眾議院將獲得充足選票通過預算協定。美國財長努欽表示，長期而言，強勁的美元是重要的；如果特朗普連任，自己一定會繼續擔任財長；近期不主張美元走軟；特朗普認為通脹水平很低。

經濟數據方面，美國7月Markit製造業PMI初值50.0，創2009年9月以來新低，預期51.0，前值50.6。美國新建住宅6月份增長幅度遜於預期，另外此前三個月的新建住宅銷售數據均向下修正，成為住宅市場疲軟的最新跡象。

美國財政部長努欽接受《CNBC》訪問時表示，他和美國貿易代表萊特希澤，將於星期一啟程前往中國，星期二及星期三在上海，與中國貿易談判代表會面。他指，在雙方達成協議之前，仍然會舉行多次會議。他又指，上海對於中國人意義重大，希望雙方的會談取得進展。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較普遍下跌。滙控(00005)ADR折合港元計收報64.21元，較本港收市低0.49元；騰訊(00700)ADR收報366.46元，高0.86元；國壽(02628)ADR收報20.44元，高0.04元。油價下跌，中海油(00883)ADR收報13.07元，低0.07元；中石油(00857)ADR收報4.23元，低0.01元；中石化(00386)ADR收報5.12元，低0.03元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報68.56元，低0.09元；聯通(00762)ADR收報7.92元，高0.01元；中電信(00728)ADR收報3.65元，低0.01元。

ADR港股比例指數報28490，較周三恒指收市低34點或0.12%。恒指昨日曾飆近三百點，之後升幅明顯縮窄，100天線(現處28637點)更得而復失。收市僅升57點或0.2%，報28524。恒指短期阻力仍在100天線，支持位在50天線約二萬八水平。

焦點股份

招商銀行(03968)：上半年淨利潤506.12億元人民幣，按年增長一成三。在六月底，不良貸款率1.24%，比去年底減少0.12個百分點。

京信通信(02342)：發盈喜，預料中期純利較去年同期錄得至少兩倍的顯著增長，主要因為中國電訊營運商的收入增加。

新創建(00659)：《彭博》報道，新創建考慮出售旗下公共交通資產，包括新巴、城巴及新渡輪，涉資3億美元(相當於23.4億港元)，並指正與潛在買家洽商，包括招商局集團等，不過有關洽商仍然處於初步階段。新創建回應指，集團不時收到不同的商業計劃，目前沒有協議出售城巴及新巴資產，對於市場猜測，集團不作評論。

領展(00823)：昨日舉行股東會，行政總裁黃國龍指，有投資者可能因為一手基金單位的金額過大，而對投資卻步，有需要考慮拆細基金單位的問題，董事會會作出探討。

新濠國際發展(00200)：公布其美國上市附屬新濠博亞娛樂第二季應佔淨收入1.003億美元，按年增長75.15%。