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這邊廂，本港政治局勢動盪不安，但對股滙市場衝擊並不顯著；那邊廂，英國新任首相誰屬塵埃落定，前外相約翰遜(Boris Johnson)以大熱門姿態勝出，不過，因其脫歐立場強硬，恐怕不利英鎊滙價。

英國保守黨黨魁爭奪戰結束，約翰遜打敗現任外相侯俊偉(Jeremy Hunt)，取代文翠珊(Theresa May)出任英揆，是3年以來唐寧街10號的第三位主人。

英國頻繁「易相」，源自2016年6月公投通過脫離歐盟(脫歐)，當年主張留歐的卡梅倫(David Cameron)因公投結果請辭，文翠珊同年7月晉身成英國歷來第二位女「舵手」，但任內3年與歐盟磋商多番波折，擬定的脫歐協議遲遲未獲得國會通過，今年6月飽受黨內壓力被迫辭職。

約翰遜也是脫歐公投關鍵人物之一，當時他擔任倫敦市長，脫歐立場鮮明兼態度強硬。在爭逐黨魁之際，更一直堅持無論能否與歐盟達成協議，都將帶領英國於10月31日「死線」前脫歐；亦曾提倡以拒絕支付390億英鎊「分手費」作為籌碼，威脅歐盟重回談判桌給予較好的脫歐條件。

約翰遜發表勝利演說時提出上任後三大要務，其中一項就是強調領導英國脫歐。然而，他也向歐盟伸出橄欖枝，沒用上之前「誓死一搏」(do or die)的措詞，試圖淡化「硬脫歐」形象。歐盟的談判代表亦禮貌回應，期待與約翰遜進行建設性合作，以推動英國有秩序脫歐。約翰遜目前或許僅得3條路可行，一是「硬脫歐」，二是說服國會通過文翠珊版本的脫歐協議，三是要求進一步延後脫歐限期。

信貸評級機構穆迪表示，約翰遜勝選，英國更有可能於沒任何協議下退出歐盟，將對政府及相關債券發行方產生明顯負面信貸影響。高盛指出，英國「硬脫歐」機會率由15%提高至20%，不脫歐機會率從40%下降到35%，而藉磋商達成協議的機會維持在45%。基金公司T. Rowe Price估計，「硬脫歐」可能性甚至達65%，延遲脫歐期限機會率僅30%，國會通過脫歐方案的機會為零。

市場認為英國「硬脫歐」風險升溫，英鎊淡友則早作部署。附【圖】所見，美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新資料顯示，截至上周二(16日)，非商業投資者持有英鎊淨短倉合約數目，上漲到78085張，不但超越去年9月底水平，也貼近2017年5月時高峰，反映投機者頗看淡鎊滙後市。

技術走勢方面，早前英鎊兌美元已見27個月新低，20天線所在的1.253及50天線所在的1.262形成較大阻力，如「硬脫歐」陰霾不散，恐怕鎊滙於10月前持續偏淡，或下試1.22美元，即2016年後的「公投底」。

信報投資研究部

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