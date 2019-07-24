重要通告 港股直擊

中信資源(01205)公布，預期截至6月底止，半年溢利按年下跌約30%，去年同期溢利5.29億元。

該公司指出，中期溢利減少，主要由於期內原油及大宗商品的平均售價及銷售量下跌，令收入按年下降約15%。