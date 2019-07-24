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今日 18:19 港股直擊 中國財經

【北水手影】淨入逾17億 淨買騰訊逾11億

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港股今日抽升近300點後回落，恒指高開111點，開市後升幅縮至88點，之後發力飆升298點，高見28764點，重上一度100天線，不過午後升幅大縮至49點，低見28515，最終收市僅升57點或0.2%，報28524。

北水淨流入17.43億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

藍籌方面，騰訊(00700)有11.45億元淨流入。相反，港交所(00388)有1.67億元淨走；神華(01088)有4985萬元淨走。

中資金融股方面，建行(00939)錄2.15億元淨入；新華保險(01336)有3827萬元淨入；平保(02318)有5037萬元淨買；太保(02601)有2767萬元淨買。

內房見北水流入，萬科(02202)有5082萬元淨入；新城發展(01030)有1849萬元北水淨流入；融創中國(01918)有1746萬元淨入；建材股中建材(03323)有5522萬元淨入。

科網及5G概念股方面，鐵塔(00788)淨流出1.13億元；金蝶國際(00268)有1041萬元淨走。相反，金山軟件(03888)有4633萬元淨入；中興通訊(00763)有207萬元淨入。

東陽光藥(01558)發盈喜，股價則收跌逾7%，有22萬元北水淨走。

中國通號(03969)有3515萬元淨買。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、鐵塔、建行、港交所、太保、融創、新華保險、神華、平保及中國通號。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、太保、金蝶、東陽光藥、中建材、萬科、金山、中興、新城發展及融創。

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