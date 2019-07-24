港股直擊 即巿股評

中美貿易談判有轉機，美國官員傳將到訪中國恢復談判，同時據報美方擬撤部分關稅換取協議，惟市場仍受本港政治困局影響，恒指曾飆近三百點後升幅大縮，100天線(現處28637點)更得而復失。

恒指高開111點，開市後升幅曾縮至88點，但A股向好，帶動恒指今早最多曾升298點，高見28764點，重上100天線，不過午後百天線上沽盤湧現，恒指升幅大縮至49點，低見28515，全日更挨近低位收市。恒指收市僅升57點或0.2%，報28524。

國企指數升48點或0.45%，報10858。

全日大市成交687.6億元，比上日增加近百億元。

整體大市上升比例只得48%，下跌比例為52%。

即月期指收報28536，升77點，高水12點，成交有15.16萬張。

A股向好，上證收漲0.8%，深成指升1%。

藍籌股大致受壓。騰訊(00700)力撐大市向上，並向恒指貢獻56點，收升2%；平保(02318)升0.7%；華潤置地(1109)升3.5%，為表現最好藍籌；滙控(00005)跌0.1%；友邦(01299)跌0.4%；建行(00939)下滑0.2%；中生製藥(01177)創逾十個月高位後回吐，收市跌1.5%，為今日表現最差藍籌。

焦點板塊

汽車股：表現突出，吉利(00175)彈3.3%；東風(00489)升4%，跑贏一眾國指成分股；華晨(01114)升2.1%；廣汽(02238)獲高盛重申「買入」評級，股價升3.3%；長汽(02333)升0.4%；北京汽車(01958)升3.3%。

手機股：美國模擬晶片(Analog)龍頭廠商得州儀器，上季業績超預期，加上中美或進行新一輪貿易談判，手機股大致造好，舜宇(02382)飆3.5%；丘鈦(01478)升1.7%；比亞迪電子(00285)升2.9%；高偉電子(01415)升4.3%；鴻騰(06088)升1%。5G概念的京信(02342)飆11.8%；摩比(00947)升4.5%；中興(00763)升2.4%。

出口股：中美貿易談判有轉機，出口股造好，創科(00669)升2.9%；耐世特(01316)漲3%；敏實(00425)揚3.6%；德昌電機(00179)升2.9%；利豐(00494)走高0.9%；但申洲(02313)創新高後轉跌，全日下滑0.8%。

焦點股份

平安證券(00231)：昨日狂飆近1.3倍後，今日依然當炒，一度高見0.226元，爆升93%，收市仍大升50.4%，成交有6560萬元。

周大福(01929)：里昂將周大福評級由「跑贏大市」，連降三級至「沽售」，因難免受到本港零售市道拖累，目標價也由7.9元削至7.6元，全日挫6.6%，成交有1.16億元。

ASM太平洋(00522)：上半年盈利大跌87%，惟每股派息1.3元不變，全日升5.8%，成交有4.8億元。