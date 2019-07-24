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今日 16:28 港股直擊 香港財經

傳考慮出售城巴新巴 新創建:不作評論

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外電引述知情人士透露，新創建集團(00659)考慮出售公共交通資產，涉資約3億美元(約23.4億港元)。

知情人士表示，新創建出售的資產包括城巴、新巴等。該公司正與潛在買家包括招商局集團等磋商。

新創建接受查詢時回應稱，集團不時收到不同的商業計劃，目前沒有協議出售城巴及新巴資產。對於市場猜測，不作評論。

城巴及新巴目前合共有超過1600部巴士，經營約200條路線。2018年巴士業務盈利下跌63%至1.27億元。另外，新創建還營運離島及港內航線之渡輪業務。

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