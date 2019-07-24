港股直擊 即巿股評

美方高官據報下周訪華進行貿易談判，隔晚美股造好，中港股市今早接力，恒指返100天線。

恒指高開111點，開市後升幅曾收窄至88點，見28554點半日低，之後發力，曾飆298點，見28764點，重上100天線(約28636點)。恒指中午收報28730點，升263點或0.9%，大市成交額388.88億元。

國企指數報10932點，升122點或1.1%。

滬指半日升1.01%；深成指升1.29%。

藍籌股方面，騰訊(00700)升3.1%；建行(00939)升1%；平保(02318)升1.3%；滙控(00005)升0.7%；工行(01398)升1.1%。相反，聯通(00762)跌0.9%；港鐵(00066)跌0.2%。

焦點板塊

汽車股：今早表現突出，吉利(00175)彈4%；東風(00489)升4.1%；華晨(01114)升3.1%；廣汽(02238)升3.8%；長汽(02333)升0.7%；北汽(01958)升1.9%。

手機股：美國模擬晶片(Analog)龍頭廠商得州儀器，上季業績超預期，加上中美或進行新一輪貿易談判。手機股造好，舜宇(02382)飆4.8%為表現最好藍籌；瑞聲(02018)升1.5%；丘鈦(01478)升3.2%；比亞迪電子(00285)升3.4%；通達(00698)漲1.7%；高偉電子(01415)升3.6%；鴻騰(06088)升1.9%。另外，小米(01810)也升1.4%；聯想(00992)升0.3%。5G概念的京信(02342)飆9%；摩比(00947)升4.5%；中興(00763)升3.7%。

外貿股：外電報道，美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)將率領高級官員，下周一前往中國恢復高級別經貿談判。外貿及美國業務佔比較重股份向好，藍籌創科(00669)升3.8%；申洲(02313)破頂，半日升0.1%。另外，敏實(00425)升4.9%；耐世特(01316)升3.8%；敏華(01999)升1.3%。

焦點股份

ASM太平洋(00522)：半日升5.5%。集團半年盈利大跌87.19%。每股派息1.3元，按年持平。

東陽光藥(01558)：發盈喜，料中期盈利增長逾六成。不過股價逆市挫5.4%。

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