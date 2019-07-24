即巿股評 港股直擊

噚日個市悶足全日咁滯，就連收咗市都唔多覺，差啲喺公司瞌著之際，同事們忽然傳嚟噚日下晝發生嘅一單「勞資糾紛」嘅案件出嚟，據說有人聲稱出錢請一幫人做嘢，但最後疑似走數，被走數嘅就梗係要「做啲嘢」架啦，就好像你買嘢唔比錢咁，一係就報警拉你、一係就將CCTV錄到你個樣嘅嗰張圖放大N倍，再白黑print出嚟貼喺當眼地方black list你、唱你。名譽(如有)掃地事小，搞到雙親(一定有)事大。

其實呢啲明買明賣嘅嘢，作為一個老散，喺個market度成日都做架啦。今朝起身睇電視，咁啱就報緊噚晚美股，話道指升177點；再望望左下角嘅日經，都見有升勢，怕且隻恒指牛(50316)今日都應該可以收割。

依家9點52分，返到公司沖好茶，見恒指由今朝升112點，報28578點，至依家升幅擴大至232點，做緊28699點，捱咗兩日嘅(50316)終於可以收工，按今朝9點45分至依家9點54分止，恒指SlowSTC(14,3)處於超買水平時，(50316)高低位做過$0.072/$0.067，平均賣出價就係$0.0695，用返早兩日計嘅平均買入價$0.048計，即平均賺幅有44.8%，槓桿比率4X倍果然係唔同啲。

走完貨就梗係重新審視一次個市依家想點啦，截至9時58分，恒指今日一彈最高見28720點，開恒指牛熊證街貨圖睇，最貼價嘅熊證28500至28599點，同埋28600至28699點，已經全數死亡，呢度夾埋有相當於355張期指；而28700至28799點呢度變成最貼價嘅熊證，有相當於256張期指，張數唔算多，但就已經係最多新增嘅一層。至於重貨區就係29000至29099點，呢度有苜當於1060張期指。

至於下方牛證，最貼價仍然係28300至28399點，呢度有相當於367張期指，同上方熊證第一層一樣，張數唔算多，但就係最多新增嘅一層，睇嚟呢個玩法大家都係用高槓桿證過夜，嚟博第二朝爆單邊，絕對係一種「唔係你死就我亡」嘅心態。

睇返恒指日線圖，由7月8日開始恒指就喺條20天線度上上落落，保歷加道通亦由上個星期三(7月17日)開始收窄到依家，依然都係未有起色，下方SlowSTC(14,3)同14RSI仍然處於中軸水平，而DMI嘅DAX就一直向下。轉一轉睇恒指波幅指數(VHSI)，真係唔講唔覺，喺星期一(22日)居然出咗支大陽燭，而當日恒指波幅就有346點，咁都啱嘅，因為去到依家10點24分為止，恒指高低位28745點/28554點，波幅都只有191點，難怪VHSI早兩日升完之後今日再回啦。

VHSI呢個表現其實係暗示大市波幅收窄，再加埋由上個星期二(16日)至今，全日成交都未試過多過700億，如是者市開緊時喺無乜成交之下，真係悶到收咗市都唔多覺，莫非係要靠開市博爆邊一邊呢吓食胡，之後就等臨收市前再望吓有無好路數，以取較高勝算嗰邊嚟一注貼價證過夜，再博第二日爆單邊，玩到你死我亡？

係嘅話，咁【下半Part】先再睇落唔落場過夜啦。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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