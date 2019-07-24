太古地產(01972)遭高盛削級降價，股價暫錄三連跌，今早一度跌1.4%，低見30.7元，現造30.8元，仍降1.1%，成交金額3421萬元。
太地暫錄三連跌，按現價計，累挫4.8%。
高盛認為，太地面臨更艱難辦公樓市場環境，預計2020和2021年辦公樓租金價格將分別下滑5%和3%，故將評級由「中性」降至「沽售」，目標價由33.5元下調至29元。
其母公司太古(00019)現升1.3%，成交有7280萬元。
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