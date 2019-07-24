港股直擊 即巿股評

檳傑科達(01665)突炒上，因客戶奧地利微電子(AMS)調升第三季盈利預測，市場憧憬檳傑科達有望受惠，股價現造1.25元，飆7.8%，成交金額1184萬元。

AMS為蘋果手機臉部識別系統晶片供應商，上季收入達4.2億美元，按年升72%，為市場預期近上限，稅前盈利為5000萬美元，並上調第三季收入達6億至6.4億美元，遠高過市場預期的5.26億美元。

奧地利微電子隔晚收造48.18瑞郎，飆8%。

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