訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 10:48 港股直擊 即巿股評

【異動股】檳傑科達曾飆近8% AMS上調本季收入預測

放大圖片

檳傑科達(01665)突炒上，因客戶奧地利微電子(AMS)調升第三季盈利預測，市場憧憬檳傑科達有望受惠，股價現造1.25元，飆7.8%，成交金額1184萬元。

AMS為蘋果手機臉部識別系統晶片供應商，上季收入達4.2億美元，按年升72%，為市場預期近上限，稅前盈利為5000萬美元，並上調第三季收入達6億至6.4億美元，遠高過市場預期的5.26億美元。

奧地利微電子隔晚收造48.18瑞郎，飆8%。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。