港股直擊 即巿股評

小米(01810)於本月上旬上市一週年，第三批股份解禁，市場一直擔心股份解禁令股價有下行壓力，事實上，小米股價已由年初近13元水平以上，輾轉回落至近9元的今年低位。小米股價回落，吸引資金趁低吸納其認購證部署反彈，以上週資金流向看，小米認購證是最多資金流入的個股相關資產，合共有近1000萬元流入。

短期價外證易不跟正股行

觀察下表的小米認購證街貨分布（下表中灰色格代表該條款沒有產品可選，因此毋須理會），可發現行使價10至13元之間，尤其是12至13元以及10至11元之間的窩輪已累積了很多街貨。有可能是部份投資者已經在早前買入小米認購證，之後再買入同樣的產品溝貨，並沒有重新篩選產品條款，隨著正股下跌，這批產品越來越價外，以至這批短期價外證的街貨偏高；另外亦有部份投資者被短期價外證的高槓桿所吸引。但投資者買入這些短期價外證卻末必是最適合市況的產品，因為這些價外幅度高的窩輪容易受引伸波幅變化影響，此外，雖然價外證的槓桿較高、面值較低，但其對正股的敏感度亦會較低，需要正股較大的變化才會令輪價變動。再加上短期證的時間值損耗高，要正股持續有一段升幅才可抵銷時間值損耗，輪價才會有明顯升幅。最後這批短期價外證的街貨偏高，輪價會更受市場供求的影響。綜合以上原因，這批短期價外證有機會出現不跟正股行的情況，或會影響投資的潛在回報。(見以下小米認購證街貨分布表)

因此，投資者在選擇產品時宜避免這些高街貨的短期價外證，轉而留意較貼價、低街貨的產品，以小米為例，正股股價約於9元，避開重貨區之後，行使價8至9元現屬價內，因此最合適的行使價是9至10元之間。而當中8月份的產品略短，12月份的產品又已經有一定街貨，所以最合適的條款是較長期，明年7月或12月到期的產品。當中可留意小米購(19964)，行使價9.38元，2020年12月到期；或小米購(21057)，行使價9.09元，2020年7月到期，為現時最貼價的小米認購證之一。

由高盛(亞洲)有限責任公司發出。

註: 以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網站 http://www.gswarrants.com.hk/

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