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今日 09:36 港股直擊 即巿股評

【異動股】東陽光藥發盈喜 惟股價反挫2.7%

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東陽光藥(01558)料中期盈利增長逾六成，惟股價逆市受壓，曾挫2.7%，低見42元，新造42.05元，跌2.5%，成交金額4389萬元。

集團發盈喜，料中期溢利按年錄得不低於60%增長，未考慮可轉換債券公允價值變動的影響。去年同期盈利為6.35億元人民幣。

東陽光藥解釋，盈利增長主要由於核心產品可威之銷售額的持續增長；公司產品於全國醫療機構滲透率的不斷提升；以及持續加强在專業學術市場推廣其產品。

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