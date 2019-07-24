港股直擊 即巿股評

港股昨日反彈近百點，不過成交動能欠奉，港股預託證券(ADR)雖然造好，但短期料仍受制100天線的機會較大，市場關注中美貿易談判或於下周重啟。

隔晚美股三大指數集體收高，可口可樂等公司業績表現強勁，加上美市中段傳出中美貿易談判將於下周展開，美國談判代表計劃周一前往中國，提振了市場情緒。道指收市升177點或0.65%，報27349點；標普500漲0.68%，報3005點，納指漲0.58%，報8251點，蘋果再升0.8%，蘋果將於下周達成收購英特爾5G基帶業務的協定。

中概股多數收漲，阿里巴巴漲2.45%，公司開設了電商平台，使美國小企業能夠向美國和全球數百萬阿里巴巴網站的買家銷售產品。京東升3.9%，百度漲3.1%；趣店漲8.5%，瑞幸咖啡漲8.2%，拼多多漲4.2%，微博漲3%。

公司業績仍是市場關注焦點。可口可樂漲逾6%，第二季業績勝預期。超過140家標普500成分公司與三分之一道指成分公司將在本周公布業績。

歐美央行的貨幣政策前景亦受關注。分析師稱，對於美聯儲在本月底至少將減息25個基點的預期，令美股得到提振。此外，市場還預計歐洲央行將在本周四的會議上暗示未來將會減息，這種市場預期令全球市場得到支持。

「新債王」岡拉克表示，美元將絕對、肯定走低。如果美國陷入經濟衰退，美債收益率曲線將變陡峭。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較，接近全線上升。滙控(00005)ADR折合港元計收報65.07元，較本港收市高0.32元；騰訊(00700)ADR收報360.57元，高1.97元；國壽(02628)ADR收報20.48元，高0.08元。「三桶油」向好，中海油(00883)ADR收報13.29元，高0.03元；中石油(00857)ADR收報4.28元，高0.04元；中石化(00386)ADR收報5.17元，高0.01元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報69.19元，高0.04元；聯通(00762)ADR收報8.08元， 高0.06元；中電信(00728)ADR收報3.69元，高0.01元。

ADR港股比例指數報28525，較周二恒指收市高58點或0.2%。即月恒指夜期收報28531點，升72點，高水65點。恒指短期阻力參考100天線約28630點附近。恒指昨日收升95點或0.34%，報28466，大市成交只有588億元。

焦點股份

金界控股(03918)：公布截至6月底止半年純利2.451億美元，按年上升三成六，中期息每股派3.39美仙(相當於26.27港仙)。

東陽光藥(01558)：發盈喜，預期截至6月底止中期純利按年增長至少六成，主要因為主打產品--抗流感病毒的「可威」，銷售額持續增長等。

歐舒丹(00973)：公布截至6月底止首個財政季度，按報告滙率計算的銷售淨額3.53億歐羅，按年增長18.8%，按固定滙率計算，銷售淨額增長16.2%。期內同店銷售增長2%，中國銷售額增8.3%，香港銷售額按年下跌18.8%。

ASM太平洋(00522)：截至今年6月底止的半年度，盈利1.79億元，按年大跌87.19%，每股盈利0.44元。派息1.3元。

安東油田服務(03337)：截至6月底止第二季新增訂單11.66億元人民幣，按年減少34%。