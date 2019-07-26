即巿股評 港股直擊

美國聯儲局下周二(30日)將進行連續兩日的議息，由議息會議開始前的一個星期，直到局方宣布議息結果，乃傳統的「聯儲局熄燈期」(Fed blackout period)，FOMC抱括主席鮑威爾等所有官員都會停止就貨幣政策公開發表意見。然而，「熄燈期」對總統特朗普並沒有約束力，侵侵亦不知是有意還是無心，在聯儲局剛「熄燈」的22日便上Twitter發文，一如以往強烈批評聯儲局貨幣政策失當。

侵侵首先提到，若等到將來經濟真的轉差時才減息，減幅和代價都會大得多；他又指責聯儲局加息太多和太快，貨幣政策則過度收緊，這些錯誤迫使美國在近乎沒有通脹壓力下，卻不必要地負擔明顯過高的息口，再加上現在仍未收手的量化緊縮(Quantitative Tightening，QT，即縮表計劃)，在在都是削弱美國的環球競爭力。

今年4月，侵侵在Twitter指責聯儲局沒有做好本身的工作，否則美股(道指)會比現水平再高5000至10000點，GDP增長則可達4%以上，並「點醒」聯儲局說，QT是(經濟)殺手，局方應採取相反的也就是QE(量寬)措施。侵侵在周一的Twitter重申，聯儲局不要再次錯過這個(刺激經濟的)「大好」機會（they missed it[Big!]. Don’t miss it again!）。

侵侵這次並沒有提到鮑威爾，但侵侵去年曾威脅要炒掉鮑威爾，最近又聲稱有權把鮑威爾降職，他在Twitter帖文的對象已「無需要劃公仔劃出腸」。然而，聯儲局上周三公布的「褐皮書」顯示，由5月中至7月初，經濟活動維持穩步擴張；展望來幾個月，估計經濟仍可保持溫和增長。至於近期公布與通脹有關的多項數據，亦只是「驚」「喜」參半，聯儲局未有迫切需要現在減息。

更重要的是，鮑威爾即使選擇個別表現較弱的經濟數據，以及貿易前景不明朗為由「說服」FOMC官員支持減息，甚至減幅符合少數市場預期的0.5厘，但上周已先後創出歷史和收市新高的美股三大指數是否又再爆升，任誰也不能百分百肯定，畢竟股市的升降，並非由息率高低的單一因素支配。總而言之，直到明年總統大選塵埃落定，相信早就得罪了侵侵的鮑威爾仍會動輒得咎。

港股方面，周二恒指輕微低開21點，然後在28313和28489點的窄幅區間爭持，收報28466，升95點。

恒指雖然仍未收復於周一失守的10天線和20天線，不過，但EJFQ系統的恒指TrendWatch通道，昨天收市後已由下降變成上升。7月17日「搏拳實錄」才講到：TrendWatch通道由升轉跌才一個月，勢頭又醞釀改變……下降通道出現相當幅度「抬升」。想不到短短一個星期，下降通道就變成上升通道。

目前TrendWatch上升通道的底部和中軸分別位於約28320和28930點，將成為恒指的短線支持和阻力，老徐的Short Strangle（沽即月29200點call和沽28400點put，見7月22日「搏拳實錄」），相信可以賺盡全部期權金。

老徐