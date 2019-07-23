港股直擊 即巿股評

各方「勢力」合作演出一場元朗大龍鳳，無差別暴力襲擊市民固之然不能接受，不過投資者為寫出此劇本的政界「天才」怒髮衝冠之時，要開始嘗試冷靜。

一向投資股票EQ要求高，主要因為財富是你自己的。躁底行事必自損，比如黑幫走去「劈友」，卻自己先心臟病發，失威事小，生命事大。

昨日恒指挫近400點，今日回升95點，弊在成交縮至588億。本地地產零售股首當其衝，本地股王領展(00823)跌穿50天線，暫時不考慮。

恐怖分子目的除造成實際傷亡以外，是要廣泛令市民恐懼。當權者放任，香港變相分區「無政府」及「戒嚴」狀態，加上預期武力衝突接踵而來。市民慌，市況差，股市靜，策劃者已達到初期目標，至於終極目標令市民重投權力一方，恐怕很難。

不要讓暴力得逞，不單是說政治抗爭。任何愛護香港百年基業的人，都要克盡己任(當然，盡責變成苛求是可悲)，擊倒恐懼。

對於股民，盡力搵投資機會，在港股稍為貢獻成交額其實也是表態。要知道世界各地投資選擇眾多，把錢留低也不易。

短線選股可考慮內需股，統一(00220)破頂，但14天RSI抽上超買區；相對地藍籌蒙牛(02319)作勢破頂，沿十天線吸，半成止蝕；又或配合衍生工具操作。

陳鎮強

信報分析員

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