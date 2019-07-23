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今日 18:25 港股直擊 中國財經

【北水手影】淨入縮至7億元 買財險 沽太保平保

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市場觀望政治局勢發展，投資者入市態度審慎，港股上日挫394點後，今日反彈95點，大市成交588億元。

北水流入亦縮減，由昨日的10.69億元，降至今日的6.97億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

大摩料未來60日上升機會大的財險(02328)，全日錄1.69億元淨買，為今日淨入最多個股，惟太保(02601)及平保(02318)卻分別錄7241萬和7142萬元淨走，太保與平保更是今日最多北水淨走個股。

藍籌股騰訊(00700)、建行(00939)及中生製藥(01177)，全日分別錄7992萬元、7686萬元淨入及4422萬元淨入。

此外，宇華(06169)與比亞迪(01211)分別有4204萬及2934萬元淨買，收市後發盈喜的東陽光藥(01558)，全日也錄1222萬元淨入，而中芯(00981)則377萬元內地資金買入。

內房方面，融創(01918)錄8126萬元北水淨入，但新城(01030)、恒大(03333)及奧園(03883)卻有7002萬、4989萬及690萬元淨走。

另外，安踏(02020)全日有415萬北水淨走，復星(00656)亦錄384萬元淨沽。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:融創、平保、安踏、騰訊、財險、新城、太保、建行、復星國際及恒大。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:融創、新城、安踏、騰訊、宇華、中生製藥、奧園、東陽光藥、比亞迪及中芯。

 

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