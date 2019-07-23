港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數回升，加上A股靠穩，港股昨日挫近400點後，今日喘穩，不過投資氣氛審慎，成交不足600億元。

恒指高開20點，甫開倒跌57點，見28313點，之後拗腰，上午最多升114點，中午升30點，午後突破上午高位，曾升118點，見28489點全日高，不過仍受制10天線(約28489點)和20天線(約28513點)滙聚。恒指收報28466點，升95點或0.3%。大市今日上升股份比例為52%；下跌股份比例為48%。

大市成交額588.04億元，為7月5日以來新低。

國企指數報10809點，升39點或0.4%。

即月期指收市升86點，報28459，低水7點。

A股反覆高收，滬指升0.45%；深成指升0.58%。

藍籌股方面，滙控(00005)升0.5%；建行(00939)升0.3%；平保(02318)升0.4%；騰訊(00700)升0.3%；恒安(01044)獲麥格理唱好，飆5.3%；萬洲(00288)升1.9%。相反，長實(01113)跌0.7%；新地(00016)跌0.5%。

焦點股份

內房股：全日跑輸，新城發展(01030)旗下40個項目正洽談協商，股價挫11.3%；新城悅服務(01755)挫9%。另外，碧桂園(02007)挫2.2%；世房(00813)挫2.2%；萬科(02202)跌2%；奧園(03883)挫3.8%；融創(01918)挫2.5%；恒大(03333)跌2.3%。。

醫藥股：個別股份突出，中生製藥(01177)飆5.6%；微創醫療(00853)升6.5%，集團分拆的心脈醫療(688016.SH)昨日於科創版掛牌飆2.42倍，今日回吐6.64%。另外，君實生物(01877)升3.6%；百濟神州(06160)升3.6%；石四藥(02005)升3.3%；本港的醫思醫療(02128)創新高，收市升4.7%；平安好醫生(01833)夥民生人壽合作，收市升6.6%。

汽車股：北京汽車集團完成收購戴姆勒5%股權，旗下北汽(01958)曾升8.5%，收市升2.8%；A股北汽藍谷(600733.SH)曾漲停，收市升5.88%。另外，比亞迪(01211)升1.7%；廣汽(02238)升0.9%；東風(00489)升1.6%。

焦點股份

安踏(02020)：發盈喜，預料中期股東應佔溢利增長不少於25%。股價創新高，收市升2.1%。

美圖(01357)：收市飆29.7%。內地媒體報道，美圖秀秀新功能「魔法照片」，從6月推出後，於印度、泰國、印尼、尼泊爾等國家下載量，超過海外圖片處理類產品。其中印度每日活躍用戶數量增長比例高達435%，在泰國等國家仍位處Android影像分類榜榜首。

平安證券(00231)：早前有高層人事變動，股價突爆升1.29倍，成交金額3510萬元。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。