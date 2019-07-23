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今日 16:59 港股直擊

BC科技料廣告業務續成短期主要收入

BC科技集團(00863)去年開始發展數碼貨幣資產業務，首席財務官張盛表示，去年下半年相關收入約為1000萬元人民幣，佔總比約為10%，公司未來會繼續保持原有的廣告業務，估計短期內會繼續成為收入主要來源，而數碼貨幣資產則為長遠發展目標。

今年5月BC科技配股集資1.14億元，張盛稱，會繼續尋找合適投資者，但由於新業務發展在初期階段，需要更多時間向市場解說。

至於數碼貨幣資產業務範圍，張盛指出，BC科技會主力發展香港及東南亞市場，但內地虛擬貨幣政策多變，暫未擬拓展內地業務。

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