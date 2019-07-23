港股直擊 即巿股評

財險(02328)獲大摩唱好，料未來60日股價上升機會大，推動股價一度升至9.47元，漲3.5%，現造9.41元，仍升2.8%，成交金額2.5億元。

大摩預計，財險業績會比市場預期佳，因車險業務持續好轉，加上投資收益勁，估計上半年純利可升逾兩成，認為未來60天股價上升，機會達70%至80%，並維持「增持」投資評級，目標價睇12元。

至於母公司人保(01339)也漲1.2%，成交有1.3億元。

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