即巿股評 港股直擊

隔晚美股回升，主要係唔少已派成績表嘅美企，表現好過預期，令市場憧憬呢個星期派成績表嘅科技巨無霸會有理想表現。至於港股噚日急跌近400點後，今日總算靠穩。恒指高開20點，隨即向下跌57點，報28313點為半日低位，其後A股帶動下，恒指最多升114點，見28486點半日高位，不過受制10日線(28489點)及20日線(28510點)滙聚區。中午恒指報收28402點，升30點；國指則報10806點，升36點。

重磅藍籌股個別發展，當中以恒安國際(01044)有大行唱好，半日升5.5%，藍籌之中升幅最大。其次表現最好係中生製藥(01177)，半日升3.8%。至於較早前被沽空機構接二連三狙擊嘅安踏體育(02020)發盈喜，股價連升9日，半日再創新高逼近60元，半日升3.4%，中午報收59.25元。阿Man一直睇好安踏，亦表示真金不怕洪爐火，有貨唔怕繼續坐。

除咗安踏之外，申洲國際(02313)亦創新高，中午報收112.4元，升1.6%；粵海投資(00270)半日亦破頂，中午報收16.72元，升0.7%。雖然呢期個市進入悶局，但唔少股份悶市創新高，可見資金係集中買入強勢股。其他重磅股個別發展，騰訊(00700)繼續呆滯，半日無起跌，而友邦(01299)回吐，平保(02318)跟大笨象(00005)則上升。

香港近日嘅政治事件愈演愈烈，周日喺元朗更發生嚴重暴力事件，多名普通市民受傷，市民人身安全受到威脅，反映目前政府嘅管治班子極度不濟，令市民信心盡失。本地投資者亦受影響，港股近日成交持續薄弱，若然連過往被視為全球最安全城市之一嘅香港，治安方面亦開始跌watt，最終亦會禍及樓價向下。地產股呢兩日捱沽，陀地地產股普遍下跌。而涉及沙田及元朗暴力事件嘅商場，均屬於新地(00016)旗下，由於兩次新地商場嘅處理手法，均受到大眾質疑，形象大大受損，呢期都係稍為迴避，要揀地產股都唔好考慮新地。

除咗地產股，零售收租股呢期亦跑輸大市，近個多月嘅政治事件，進一步打擊本來已走弱嘅零售市場，強如領展(00823)亦要跌至超過一個月新低。其他零售股普遍下跌。另有內地傳聞指銀保監將於下半年，對30個城市及75家金融機構開展專項檢查，市場擔心拖累樓市，內房股普遍受壓，半日跌幅由0.7%至3.7%不等。

暫時大市確係無乜睇頭，加上個市不斷窄幅上落，已經磨滅唔少缸邊友意志，而中美貿易關係遲遲未見突破，港股自然舉步為艱。睇款指數都係離唔開28000至29000呢一千點射程範圍。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人 滙盈資產管理‧董事總經理)