港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數向好，惟市場關注本港政治局勢，投資者入市態度審慎，令恒指今早高低波幅只得172點。

港股承接美股輕微高開20點，報28392，早段一度轉跌57點，低見28313，隨後止跌回升，最多升114點，高見28486，惟受制十天(28488點)及廿天線(28510點)，大市回順，最終恒指半日只升30點或0.1%，午報28402，國企指數中午收造10806，升36點或0.34%，大市成交319.5億元。

藍籌股大致造好。滙控(00005)微升0.4%；建行(00939)走高0.3%；中移動(00941)走高0.1%；港交所(00388)仍微升0.1%；騰訊(00700)無升跌；麥格理轉軚睇好恒安(01044)，更升目標價至80元，半日揚5.5%，為升幅最大藍籌股。

焦點板塊

內房股：昨傳銀保監將在下半年，對30個城市及75家金融機構開展專項檢查，市場擔心影響樓市，內房股普遍受壓。碧桂園(02007)跌2.3%，為包尾藍籌及國指成分股；萬科(02202)降2.3%；中海外(00688)跌0.7%；恒大(03333)降1.6%；融創(01918)下滑2.1%；奧園(03883)挫4%；旭輝(00884)降3.7%。

零售收租股：續跑輸大市，領展(00823)跌0.9%，盤中更見逾一個月低；新地(00016)昨日挫逾2%，中午跌0.7%；太古地產(01972)跌0.6%；九倉置業(01997)再跌0.5%；置富(00778)下滑0.2%；冠君產業信託(02778)跌0.6%。

手機股：美國總統特朗普與美國七家科技企業高層會面，美科企要求商務部可迅速批出豁免許可。憧憬美國晶片企業向華為供貨有望解決，手機股普遍造好，舜宇(02382)漲2.9%；瑞聲(02018)亦漲2.3%；丘鈦(01478)升3.3%；鴻騰(06088)漲1.3%；連帶晶片設備商今日公布中期業績的ASM太平洋(00522)也升4.2%。

焦點股份

新城系：新城發展(01030)旗下40個項目正洽談協商，累股價半日插8.6%；同系物管股新城悅(01755)也急插7.8%。

安踏(02020)：發盈喜，股價創上市新高，一度升至59.95元，新造59.25元，仍漲3.4%，成交有3.74億元。