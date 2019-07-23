港股依然呆滯，高低波幅只得172點，但申洲(02313)、粵海投資(00270)及安踏(02020)創新高，申洲一度高見112.7元，漲1.9%，新造112.3元，仍升1.6%，成交金額6195萬元。
粵海一度升至16.94元，同樣也創上市後新高，現造16.74元，升0.8%，成交金額2201萬元。
至於發盈喜的安踏(02020)，亦一度刷上市新高，一度高見59.95元，現造58.9元，仍漲2.8%，成交金額3.5億元。
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