即巿股評 港股直擊

噚日經過一連串唔同單位就星期日上環同元朗單嘢出嚟做live，坦白講唔好話「no mood trade la」，連個市都無乜心機睇。拆開5分鐘圖見到恒指牌1點45分鐘始，一直跌至3點10分叫做停一停，但約10分鐘之後又開始跌過，仲令大市跌超過400點，呢個...係咪都可以都「歸功」於喺3點開live嘅林鄭同佢班官員？

Anyway，或者總有人邊trade邊了解事態發展，噚日揀嘅恒指牛(50316)其實喺噚日下晝2點35分至3點55分，5分鐘圖SlowSTC(14,3)處於超賣時落場，按呢段時間(50316)高低位做過$0.057/$0.039，平均買入價就係$0.048。

今朝出門口時，收到商輪Daniel send嚟嘅即市message，第一句就話「隔晚ADR變動不大」；到坐緊巴士返工時，見電話個鐘報09:22，就開app睇吓恒指做完U盤開乜，結果只係開升20點。依家9點55分，公司pantry CEO珠姐啱啱放低咗件佢親手整咗酸乳酪蛋糕喺我隔離，講咗兩句佢就走咗啦，再望望個市，依家做緊28448點，升76點，再睇返(50316)，證價做緊$0.052。

開恒指牛熊證街貨再睇，見到上方熊證有兩層新增街貨出現，分別係28600至28699點，同埋28700至28799點，呢兩層夾埋連100張期指都無。至於下方牛證最貼價就係28300至28399點，呢度由噚日嘅563精指，變成今日得返94張期指，好明顯大家見到噚日恒指跌得咁深，就將啲貼牛撤，一撤就撤到去28000至28099點，呢層係最多新增街貨層，依家見有相當於1015張期指。

又計一計牛熊街貨圖中間位，即係(28600+28399)/2=28499.5，依家10點3分，恒指做緊28453點，未上到中間價不過呢個位咁窄，兩個回合就上得啦。

用番噚日個方法，用牛熊各自最貼價嗰三層計街貨，上方熊證夾埋有859張期指，而下方牛證夾埋就有701張期指，兩者相差158點。下個星期美國先議息啫，咩事咁吽呀？算啦，反正呢啲位，一係就「no mood trade」，一係真係入咗(50316)嘅話，以呢隻牛證嘅收回價喺28000點，想守嘅就set個止蝕位比自己去守(例如買入價輸3%至5%)，否則都估你搵位走架啦(或者你好大注，郁一格都幾百萬上落呢)

食蛋糕先，多謝珠姐。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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