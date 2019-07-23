港股直擊 即巿股評

港股昨日重創近四百點，受本地局勢不穩影響，投資者入市意欲不大，短期港股乏上升誘因，市場焦點落在月底美國議息，以及8月前中美貿易磋商有望重啟。

隔晚美股小幅收高，投資者評估大量公司業績及聯儲局的減息前景。道指微漲17點或0.07%報27171點，納指漲0.7%報8204點。科技股領漲，蘋果升逾2%，Facebook漲2%，美光科技獲高盛上調評級至「買入」，股價漲3.7%。波音跌超1%，惠譽將波音前景展望從穩定調整為負面。

摩根士丹利將蘋果公司股票的目標價從231美元上調至247美元，並預計投資者關注點將轉向2020年9月推出5G iPhone的可能，這可能會刺激iPhone升級周期的開始。

迄今為止，已有15%的標普500成份公司公布第二季度的業績。而在這些公司當中，78.5%的公司盈利超出分析師預期，67%的公司營收超出預期。超過四分之一的標普500成份股將在本周公布業績，其中包括Facebook、谷歌的母公司Alphabet、Amazon等科技行業巨頭，以及麥當勞與波音等藍籌股。

那邊廂，投資者認為聯儲局在月底的聯邦公開市場委員會上減息50個基點的可能性已有所降低，在幾位美聯儲高級官員發表講話後，市場認為聯儲局可能會採取更加謹慎的減息25個基點的行動。

美國總統特朗普在社交網站發文表示，已經就提高聯邦政府發債上限兩年達成協議。美國財長努欽一直敦促美國國會在夏季休會前，提高發債上限，確保聯邦政府的借款能力，否則聯邦政府可能在9月初面臨債務違約風險。

地緣政局轉趨緊張，投資者擔心伊朗上周扣押一艘英國油輪後，中東地區可能出現供應中斷，刺激國際油價上升。紐約及倫敦期油連升第二日，雙雙高收超過1%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較呈個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報64.72元，較本港收市高0.27元；騰訊(00700)ADR收報355.45元，低2.15元；國壽(02628)ADR收報20.37元，高0.02元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報13.17元，高0.05元；中石油(00857)ADR收報4.27元，高0.03元；中石化(00386)ADR收報5.15元，低0.01元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報68.73元，低0.57元；聯通(00762)ADR收報8.04元，無升跌；中電信(00728)ADR收報3.66元，低0.02元。

ADR港股比例指數報28338，較周一恒指收市低33點或0.12%。恒指昨日收市報28371，跌394點或1.37%，失守廿天及10天線(約28459點)，短期支持參考50天線約二萬八水平。留意中美貿易磋商8月前有望重啟，另外投資者關注本港局勢，昨日以零售收租為主的九倉置業(01997)及新地(00016)均受壓。美股道指期貨今早靠穩。

焦點股份

安踏體育(02020)：預料截至6月底止中期股東應佔溢利將按年增長不少於25%，綜合基準經營溢利增長不少於50%。公司解釋，預期盈利上升，主要由於安踏品牌及其他品牌產品銷售持續強勁增長，導致收益增長超過35%。

中國東方教育(00667)：預期上半年來自持續經營業務的稅後純利，較去年同期的2.16億元人民幣，增加不少於四成。

阜豐集團(00546)：發盈喜，預期截至六月底中期淨利潤按年增長不低於八成，主要由於行業供過於求的情況持續改善，使味精業務取得更好表現。

中海石油化學(03983)預料半年盈利下跌，截至6月底止中期股東應佔淨利潤約5.35億元(人民幣‧下同)至5.65億元。該公司2018年度同期股東應佔淨利潤7.52億元。