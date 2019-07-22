港股直擊 即巿股評

聯儲局本月底議息會議不準備大幅減息半厘，美股上周下跌，連帶中港股市亦向下，恒指全日挫394點，大市成交額677.5億元。

不過，北水流入加快，由上周淨入3.2億元，增加至10.69億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

被渾水五度狙擊的安踏(02020)，全日錄1.25億元淨買，為最多淨入個股，其次為港交所(00388)，全日錄8738萬元淨入。

中資金融也錄北水手影，平保(02318)、太保(02601)、廣發証券(01776)及招行(03968)分別錄6883萬元、5694萬元、5380萬元及3431萬元淨入。

騰訊(00700)亦錄5614萬元淨入，舜宇(02382)則有5158萬元淨買；宇華(06169)則有1065萬元淨入。

內房方面，潤地(01109)7261萬元淨買；恒大(03333)及新城(01030)則有4360萬和3199萬元資金淨入，惟融創(01918)及發盈喜的奧園(03883)卻有5048萬和6331萬元淨走。

鐵塔(00788)為今日最多北水淨走個股，全日錄1億元淨沽；中國通號A股(688009.SH)今日科創板掛牌，飆升近1.1倍，H股卻急挫11.7%，全日也錄淨2800萬元淨走；嘉年華(00996)也錄454萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、融創、安踏、恒大、中國通號、招行、平保、港交所、中國鐵塔及太保。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:中國通號、宇華、奧園、融創、潤地、騰訊、嘉年華、廣發証券、舜宇及新城發展。