港股直擊 即巿股評

上海科創板開市，不過A股反受壓，加上美國三大指數上周五晚下挫，拖累港股回吐近400點。

恒指低開153點，甫開跌幅曾收窄至115點，見28649點全日高，之後跌幅擴大，上午最多跌270點，中午跌222點，午後穿上午低位，曾挫461點，見28303點，穿十天線(約28475點)，創逾一周低。恒指收報28371點，跌394點或1.4%。

大市成交額677.5億元。

國企指數報10770點，跌139點或1.3%。

即月期指收報28373點，挫448點，高水2點。

內地上海科創板今日正式開市，首批25股高收84%至400%。A股下挫，滬指半日跌1.27%；深成指跌1.15%。

美國道指期貨最新升52點，報27182。

藍籌金融股領跌，友邦(01299)跌1.5%；平保(02318)跌1.6%；港交所(00388)跌2.5%；滙控(00005)跌0.9%。另外，騰訊(00700)跌1.2%；聯通(00762)跌2.4%。相反，萬洲(00288)升1%；申洲(02313)升0.5%。

焦點板塊

本地地產股：《華爾街日報》報道，聯儲局本月底不準備大幅減息半厘，加上本地政局混亂，地產股受壓，九倉置業(01997)挫3.2%；新地(00016)挫2.6%；太古地產(01972)跌2.5%；恒地(00012)跌1.8%；新世界(00017)挫2.4%；信置(00083)跌1.3%。

內房股：今早跌幅亦較大，中海外(00688)挫2.4%；奧園(03883)盈喜，惟股價挫3.5%；華潤置地(01109)跌2%；正榮地產(06158)先舊後新折讓2%配股籌逾12億元，股價跌1.4%。物管股反覆，彩生活(01778)配股集資4.9億元，收市升4.6%；中海物業(02669)跌1.4%；奧園健康(03662)盈喜，反覆跌2.6%。

體育用品股：逆市造好，渾水發表狙擊報告第5部分，安踏體育(02020)升1.9%，集團收市後發盈喜；李寧(02331)創出多年新高，收市升2.9%；特步(01368)升1%；裕元(00551)升1.1%。

焦點股份

中國通號(03969)：股價急挫11.7%，成交額4.26億元。A股(688009.SH)今日科創板掛牌，飆升近1.1倍，成交額達97.6億元人民幣。

威高(01066)：半日挫4.3%，成交額10.44億元，當中市前有近9億元大手成交。

宇華教育(06169)：收市飆9.7%。集團附屬以14.92億元人民幣，收購濟南雙勝教育諮詢公司九成股權，其持有山東英才學院。

四環醫藥(00460)：料中期業績盈轉虧，股價插10.1%。

中民築友智造科技(00726)：易手至建業地產(00832)控股股東胡葆森，股價狂飆九成。

國際商業結算(00147)：以5000萬美元(約3.9億港元)認購衞星互聯網公司Bronzelink Holdings Limited約5.26%股本。股價乾炒90.5%。

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