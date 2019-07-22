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遠東發展(00035)宣布，透過間接全資附屬向Network Rail收購位於曼徹斯特市中心面積達20英畝的土地，推進英國大型住宅項目之一Northern Gateway的開發。

收購事項將提供超過1000個全新住宅單位，包括位於St Catherine’s Wood的River City Park的首批單位，連接Angel Meadow以至曼徹斯特北部。

收購事項完成後，遠東發展在曼徹斯特的土地投資已超過3000萬英鎊。遠東發展持有的土地儲備可在未來五年提供約3800個住宅單位。